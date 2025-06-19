На Украине рассказали о талантливых молодых людях, покидающих страну

Многие молодые люди уезжают с Украины, из-за чего появляются опасения, что после окончания конфликта некому будет восстанавливать страну. Об этом сообщило издательство Telegraph со ссылкой на украинских преподавателей и студентов.

«Волна эмиграции не только приводит к утечке мозгов (некоторые из самых умных людей Украины находятся среди тех, кто покидает страну), но и является демографической бомбой замедленного действия», — сообщает СМИ.

Учительница английского языка Галина Подгребельная рассказала изданию, что украинские девушки «не видят будущего» в родной стране и считают, что за границей у них больше возможностей для карьерного роста. Издание заключило, что хоть образование в Европе и привлекает украинцев, их основным стимулом для эмиграции остается желание сбежать от военных действий.

Ранее депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк заявил, что на Украине возникла серьезная проблема с демографией, в стране острая нехватка рабочих рук. Он добавил, что если после войны граждане Украины не вернутся на родину, то работать в стране будут одни мигранты.