Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:36, 19 июня 2025Путешествия

Назван самый дорогой круиз России в 2025 году

Круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе оказался самым дорогим в 2025 году
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе назван самым дорогим в 2025 году. Об этом сервис бронирования «Круиз.Онлайн» сообщил «Ленте.ру».

По данным источника, лидером среди самых дорогих круизов России стал тур на судне «50 лет Победы», стоимость которого составляет не менее 3,2 миллиона рублей на одного пассажира — за эту сумму турист в течение 13 дней будет наблюдать за арктической природой, встречаться с учеными и высаживаться на льдинах.

На втором месте — круиз за 725 тысяч рублей на судне «Академик Шокальский», следующем по маршруту Южно-СахалинскМагадан 21 день. Здесь цену определяет высокий комфорт на борту и сопровождение гидов, которые погружают путешественников в дикую природу Дальнего Востока. Третье место занял двенадцатидневный тур по Енисею за 740 тысяч рублей на пятизвездочном теплоходе «Максим Горький». В программу отдыха входит спа-салон, фитнес, рыбалка и вертолетные туры на плато Путорана в Сибири.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей.Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025

Уточняется, что основными покупателями подобных туров выступают предприниматели и топ-менеджеры, а также активные пенсионеры. Туристов привлекает не только комфорт на судне, но и редкие маршруты, на которых можно приобрести уникальный опыт.

Ранее российская туристка сообщила, что в круизе по Карибским островам ее окружали в основном похотливые пенсионеры. Девушка призналась, что была в восторге от поездки, но пассажиры судна ее разочаровали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная дата удара США по Ирану

    Экс-депутата Заксобрания российского города объявили в розыск

    Собчак встала в шесть утра и оценила подъем фразой «так я долго не протяну»

    Врачи списали симптомы опасного заболевания у 30-летней женщины на тревожность

    ФИФА наложила на «Локомотив» трансферный бан до 2027 года

    Во время массированной атаки ВСУ на российский регион пострадал мирный житель

    Бывший вагнеровец показал неизвестное фото ближайшего соратника Пригожина

    В США признали неспособность Израиля уничтожить ядерный объект Ирана

    Иран провел прямые переговоры с США

    Черчесов назвал лучшего из подопечных в тренерской карьере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости