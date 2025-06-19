Назван самый дорогой круиз России в 2025 году

Круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе оказался самым дорогим в 2025 году

Круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе назван самым дорогим в 2025 году. Об этом сервис бронирования «Круиз.Онлайн» сообщил «Ленте.ру».

По данным источника, лидером среди самых дорогих круизов России стал тур на судне «50 лет Победы», стоимость которого составляет не менее 3,2 миллиона рублей на одного пассажира — за эту сумму турист в течение 13 дней будет наблюдать за арктической природой, встречаться с учеными и высаживаться на льдинах.

На втором месте — круиз за 725 тысяч рублей на судне «Академик Шокальский», следующем по маршруту Южно-Сахалинск — Магадан 21 день. Здесь цену определяет высокий комфорт на борту и сопровождение гидов, которые погружают путешественников в дикую природу Дальнего Востока. Третье место занял двенадцатидневный тур по Енисею за 740 тысяч рублей на пятизвездочном теплоходе «Максим Горький». В программу отдыха входит спа-салон, фитнес, рыбалка и вертолетные туры на плато Путорана в Сибири.

Уточняется, что основными покупателями подобных туров выступают предприниматели и топ-менеджеры, а также активные пенсионеры. Туристов привлекает не только комфорт на судне, но и редкие маршруты, на которых можно приобрести уникальный опыт.

Ранее российская туристка сообщила, что в круизе по Карибским островам ее окружали в основном похотливые пенсионеры. Девушка призналась, что была в восторге от поездки, но пассажиры судна ее разочаровали.

