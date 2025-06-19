Первый разговор вернувшегося из плена российского военного с матерью попал на видео

МО РФ показало видео первого разговора вернувшегося из плена военного с матерью

Первый разговор вернувшегося из украинского плена российского военного с матерью попал на видео. Кадры показало Минобороны России в Telegram.

На кадрах обернувшийся российским флагом мужчина в форме включает громкую связь на телефоне и с улыбкой приветствует мать. Та сначала не узнает голос сына и отвечает ему «здравствуйте». «Мам, привет, я приехал, я вернулся», — продолжает боец и вытирает слезы рукой. Его мать вскрикивает, и военный успокаивает ее — «все нормально».

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 июня. Сколько бойцов вернулось из плена, не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на продолжение работы по мирному урегулированию конфликта на Украине и на выход к третьему раунду переговоров с Киевом.