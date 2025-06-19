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13:10, 19 июня 2025Бывший СССР

Песков назвал Киев «так себе» собеседником

Песков: Украина — «так себе» собеседник для переговоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Украинскую сторону нельзя считать надежным визави на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Киевский режим, скажем так, собеседник и визави для переговоров так себе. Доверять ему нельзя», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин последовательно выступает за решение российско-украинского конфликта мирным путем.

Ранее Песков заявил, что Украине предстоит пересмотреть свою позицию с учетом изменившейся ситуации и новых реалий. «Украине предстоит, безусловно, понять, что ситуация поменялась по сравнению с тем, что было три года назад. Украине предстоит понять реалии и принять эти реалии», — отметил он.

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