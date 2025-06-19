Песков возжелал Лабубу со своим лицом

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков захотел куклу Лабубу со своим лицом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возжелал куклу Лабубу со своим лицом. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Лабубу с лицами известных политиков, включая самого Пескова, представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Официальный представитель Кремля признался, что хотел бы подарить такую игрушку своим дочерям.

«Если мне организаторы оставят несколько, я бы взял. Для двух дочек как минимум», — заявил Песков.

Ранее игрушки Лабубу, изображающие веселую острозубую девочку-эльфа, решили проверить в Роскачестве. Популярность кукол по всему миру сейчас столь высока, что, например, в Китае властям пришлось запретить местным банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами» в виде Лабубу.