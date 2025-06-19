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16:15, 19 июня 2025Россия

Под Москвой пятилетний ребенок съел найденный на прогулке гриб и попал в больницу

В Подмосковье пятилетнего ребенка госпитализировали, он съел неизвестный гриб
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пятилетнего ребенка госпитализировали в Подмосковье после прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Инцидент произошел на территории Подольского городского округа. Ребенок, чей пол не раскрывается, нашел на улице гриб и съел его. После этого он почувствовал себя плохо.

Родители вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Сведений о его состоянии нет.

Ранее в Бурятии шестилетний ребенок отравился лекарственным препаратом, который нашел на детской площадке. После этого пострадавшего госпитализировали, в стационар его пришлось доставлять на самолете санитарной авиации.

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