Под Москвой пятилетний ребенок съел найденный на прогулке гриб и попал в больницу

Пятилетнего ребенка госпитализировали в Подмосковье после прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Инцидент произошел на территории Подольского городского округа. Ребенок, чей пол не раскрывается, нашел на улице гриб и съел его. После этого он почувствовал себя плохо.
Родители вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Сведений о его состоянии нет.
Ранее в Бурятии шестилетний ребенок отравился лекарственным препаратом, который нашел на детской площадке. После этого пострадавшего госпитализировали, в стационар его пришлось доставлять на самолете санитарной авиации.