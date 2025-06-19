Появились подробности о прерванном угрозой атаки БПЛА ЕГЭ в Ставропольском крае

Рособрнадзор: Почти все школьники на Ставрополье дописали ЕГЭ после тревоги

Почти все участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который был прерван в Ставропольском крае из-за угрозы атаки беспилотников, вернулись и дописали его. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, пишет ТАСС.

В пресс-службе организации ведомства отметили, что 19 июня в 14:53 на территории региона опасность удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отменили.

«Участники ЕГЭ вернулись в аудитории и продолжили написание экзамена, за исключением четырех человек, которые приняли решение сдать экзамен в резервный день 23 июня», — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что одним из главных приоритетов во время проведения ЕГЭ является безопасность всех его участников.

Информация о том, что в Ставропольском крае для 631 школьника приостановили сдачу Единого государственного экзамена появилась ранее 19 июня. О введении опасности атаки БПЛА, как уточняется, также оповестили руководителей летних лагерей, сотрудников колледжей и вузов.