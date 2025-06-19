Премьер Британии принял переводчика за президента Южной Кореи

Daily Mai: Премьер Британии Стармер принял переводчика за президента Южной Кореи

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде. Об этом сообщает Daily Mail.

«Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить [президента США] Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров», — говорится в статье.

По словам авторов материала, британский премьер также не смог сразу выбрать место для общей фотографии. Отмечается, что политик замешкался и поставил корейскую сторону в неловкое положение.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания не отправит войска на Украину после урегулирования конфликта без гарантий поддержки подобного шага со стороны США. По его словам, Вашингтон и Лондон очень тесно работают друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными.