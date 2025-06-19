Прилетевшие в Подмосковье бывшие военнопленные солдаты попали на видео

Вернувшихся из украинского плена бойцов сняли на видео в Подмосковье

Российских бойцов, вернувшихся из украинского плена и прибывших в Подмосковье, сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

На кадрах видны солдаты, выходящие из самолета. На плечах каждого из них находится флаг Российской Федерации.

Об обмене военнопленными между Москвой и Киевом ранее сообщило Минобороны РФ. Возвращенные россияне пребывают на территории Белоруссии. Там им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь. Точное число вернувшихся бойцов в оборонном ведомстве не указали.

Ранее сообщалось, что в плену на Украине находятся 1,3 тысячи российских военнослужащих, в то время как в России — почти 10 тысяч украинских военных.