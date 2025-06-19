Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:36, 19 июня 2025Россия

Путин объяснил кризис между Россией и Европой

Путин: Кризис между РФ и ЕС начался из-за поддержки госпереворота на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Президент России Владимир Путин объяснил, что кризис между РФ и Европой начался не из-за присоединения Крыма, а потому что страны Европейского союза (ЕС) поддержали госпереворот на Украине. Его словам приводит РИА Новости.

«Проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине», — заявил российский лидер.

По его словам, в западной Европе в ответ на госпереворот на Украине «никто даже не чихнул», как будто ничего не происходило.

Ранее Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию», — заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал бредом заявления о желании России напасть на НАТО

    Путин назвал возможную дату новых переговоров по Украине

    Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине

    46-летняя Кейт Хадсон в крошечном бикини попала в объективы папарацци

    Путин назвал Донбасс и Новороссию неотъемлемой частью России

    Путин предрек ухудшение ситуации для Киева

    Путин высказался о передаче Украине тел погибших военных

    МИД Ирана вручил ноту протеста представляющему интересы США послу из-за угроз Трампа

    В российском городе пострадал мирный житель при ударе дрона ВСУ

    Путин высказался о прямых переговорах с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости