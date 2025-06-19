Путин объяснил кризис между Россией и Европой

Путин: Кризис между РФ и ЕС начался из-за поддержки госпереворота на Украине

Президент России Владимир Путин объяснил, что кризис между РФ и Европой начался не из-за присоединения Крыма, а потому что страны Европейского союза (ЕС) поддержали госпереворот на Украине. Его словам приводит РИА Новости.

«Проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине», — заявил российский лидер.

По его словам, в западной Европе в ответ на госпереворот на Украине «никто даже не чихнул», как будто ничего не происходило.

Ранее Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию», — заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.