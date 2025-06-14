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19:59, 14 июня 2025Россия

Путин подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной

Путин подтвердил Трампу готовность продолжать переговоры с Киевом после 22 июня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Рюмин / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию», — заявил он, отметив, что Трамп выразил заинтересованность в окончании конфликта между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с лидером США, беседа длилась 50 минут. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную».

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