Путин высказался об атаках Израиля на подземные заводы Ирана

Путин: Подземные заводы Ирана существуют, ничего с ними не произошло

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался об атаках Израиля на подземные заводы Ирана. Трансляцию ведет РИА Новости.

«Подземные заводы Ирана существуют, ничего с ними не произошло», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что возможное мирное соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность. Путин также выразил мнение, что Москва могла бы продолжить работу с Тегераном в мирной атомной энергетике и изложила соответствующую позицию Вашингтону и Тель-Авиву.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что 17 июня разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, и тот предложил главе Белого дома быть посредником на Ближнем Востоке. По его словам, он предложил Путину «сначала разобраться с Россией», а потом заняться Ближним Востоком. Трамп выразил уверенность, что «там тоже все уладится».