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14:32, 19 июня 2025Силовые структуры

Грузинский вор в законе Шалва Хонский не отказался от своего титула и получил срок

Грузинский авторитет Шалва Хонский получил 10 лет за титул вора в законе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пензенский областной суд приговорил к 10 годам колонии особого режима 60-летнего грузина Шалву Чхенкели, известного в криминальном мире как вор в законе Шалва Хонский. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Прайм Крайм.

По данным издания, несмотря на появившуюся в российском уголовном кодексе в 2019 году статью о занятии высшего положения в преступной иерархии, авторитет решил не отказываться от своего воровского титула. Чхенкели продолжил контролировать различные сферы деятельности криминальных группировок в исправительных учреждениях Пензенской области.

Свой титул в криминальном мире Хонский получил в 1992 году, после этого он неоднократно оказывался в местах лишения свободы за похищения и причинение тяжкого вреда здоровью. Авторитет собирал деньги в так называемый воровской «общак» и разделял сферы влияния в тюрьмах, назначая доверенных лиц из числа заключенных на нижестоящие уровни.

В ходе судебного заседания, осужденный свой вины не признал.

Ранее другой криминальный авторитет из Грузии Давид Чачибай, известный как вор в законе Дато Сван, обжаловал свой 15-летний приговор в кассации.

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