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18:15, 19 июня 2025Интернет и СМИ

Россия потребовала официальных извинений от Рима за публикацию с призывом атаковать Кремль

Захарова призвала Рим извиниться за публикацию Rai с призывом атаковать Кремль
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рим должен извиниться за публикацию сотрудника итальянской телерадиокомпании Rai Марко Фриттеллы с призывом атаковать Кремль. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании Rai. Но, мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии», — подчеркнула дипломат. Она назвала подобные шаги со стороны итальянского СМИ проявлением разнузданности и вседозволенности.

По словам спикера, несмотря на удаление материала через несколько часов из-за критики читателей, МИД РФ не считает инцидент исчерпанным. Факт того, что в Rai допустили подобное публичное высказывание, свидетельствует о пугающей стадии свободы слова в Италии, добавила Захарова.

В публикации, о которой она говорила, Фрителла прокомментировал пост в соцсети X. В нем сообщалось, что в Кремле одновременно находились президент России Владимир Путин, экс-президент Сирии Башар Асад и верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Директор Rai написал, что «достаточно было бы одной точной ракеты». Позднее пост был удален.

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