Россиянин получил ранение при атаке дрона ВСУ

Гладков: При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Белгородской области

При атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирный житель Белгородской области получил ранение. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Дрон ударил по селу Борисполье в Ракитянском районе. У пострадавшего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

Россиянина госпитализировали. Сейчас он находится в Ракитянской Центральной районной больнице, но впоследствии его намерены перевести в городскую больницу Белгорода.

Губернатор уточнил, что информация о последствиях атаки ВСУ уточняется. На данный момент известно также о поврежденном легковом автомобиле.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали пять российских регионов в течение трех часов утром в четверг, 19 июня. Всего было сбито семь украинских беспилотников.