Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 19 июня 2025Россия

Россиянин получил ранение при атаке дрона ВСУ

Гладков: При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирный житель Белгородской области получил ранение. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Дрон ударил по селу Борисполье в Ракитянском районе. У пострадавшего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

Россиянина госпитализировали. Сейчас он находится в Ракитянской Центральной районной больнице, но впоследствии его намерены перевести в городскую больницу Белгорода.

Губернатор уточнил, что информация о последствиях атаки ВСУ уточняется. На данный момент известно также о поврежденном легковом автомобиле.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали пять российских регионов в течение трех часов утром в четверг, 19 июня. Всего было сбито семь украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что ему там делать, когда меня нет?» Путин объяснил отсутствие Трампа на переговорах в Стамбуле. И раскрыл, почему сам не поехал

    Высоту орбиты МКС увеличили

    В России появилась возможность платить через умную колонку

    Удар по АЭС в Иране сравнили с Чернобылем

    Россиянин вручил другу приглашение на свадьбу и получил нож в сердце

    Российский дальнобойщик устроил поножовщину на дороге

    Россиянин получил ранение при атаке дрона ВСУ

    Силуанов рассказал о пользе веры в вопросах инфляции

    Украинские надводные беспилотники заметили в Черном море

    Жену Канье Уэста высмеяли в сети за микрошорты на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости