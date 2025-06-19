Сеченовский Университет и «Петровакс Фарм» подписали соглашение о совместных исследованиях

Сеченовский Университет и «Петровакс Фарм» на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова и компания "Петровакс Фарм" заключили соглашение о сотрудничестве для ускорения импортозамещения в фармацевтике. Партнеры запустят серию биотехнологических исследований, направленных на повышение доступности инновационных российских препаратов, включая лекарства от орфанных и онкологических заболеваний.

Договор также предусматривает развитие отечественного медицинского центра импортозамещения, для чего партнеры будут реализовывать совместные НИОКР-проекты, информационные программы и научно-практические мероприятия. Документ подписали ректор университета Петр Глыбочко и президент компании Михаил Цыферов на ПМЭФ-2025.

«Сеченовский Университет входит в пятерку лидеров по числу проводимых клинических исследований и испытаний новых лекарств и медизделий на территории России. Наш Клинический центр наук о здоровье имеет более 200 разрешений на клинические исследования новых препаратов и сотрудничает со всеми ведущими фармпроизводителями. Именно у нас была испытана первая российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», а также ряд зарубежных антиковидных вакцин", — прокомментировал заключение соглашения ректор Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко.

Он отметил, что в университете сегодня есть все компетенции, как врачебные, так и научные, и клинические для проведения клинических исследований как биоаналогов, так и инновационных отечественных препаратов.

«Соглашение о сотрудничестве с компанией "Петровакс Фарм" будет способствовать ускорению импортозамещения в фармотрасли и повышению доступности инновационных лекарственных препаратов для российских пациентов. Особенно в таком важном направлении, как лечение пациентов с орфанными заболеваниями», — добавил он.Одним из проектов Сеченовского Университета и «Петровакс Фарм» станет исследование, в котором специалисты оценят опыт терапии болезни Фабри в российской клинической практике для выявления оптимальных подходов к ведению пациентов. В исследовании, которое стартует уже в этом году, примут участие пациенты с болезнью Фабри со всей страны.

Специалисты, в частности, оценят применение в лечении пациентов отечественного орфанного препарата агалсидаза бета. Изучение и презентация практического опыта применения качественных локальных препаратов – это перспективный подход, который поможет повысить доверие врачей и пациентов к отечественной лекарственной продукции, производимой на современном оборудовании и проходящей строгий контроль качества. Отмечается, что партнеры на практике покажут: российские разработки могут быть не просто альтернативой зарубежным, а лидерами в своей области – качественными, безопасными и эффективными.

В 2024 году компания «Петровакс Фарм» завершила проект по трансферу технологий производства препарата агалсидаза бета для лечения болезни Фабри, включая синтез субстанции от клеточной линии. Качество препарата отметили эксперты на XI Съезде Российского общества медицинских генетиков в Санкт-Петербурге. В частности, американский генетик Роберт Дж. Десник — основатель современной ферментозаместительной терапии, - назвал этот препарат «золотым стандартом» терапии болезни Фабри.

Американский генетик Роберт Дж. Десник назвал российский препарат золотым стандартом терапии. Партнеры также планируют развивать медицинский центр импортозамещения и проводить совместные НИОКР.

«Мощная научно-исследовательская база Сеченовского университета в сочетании с экспертизой наших специалистов в области орфанных заболеваний — крепкая платформа для выработки передовых подходов к современной медицинской помощи, — отметил президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов. — Ранняя диагностика и своевременное начало терапии болезни Фабри имеют критическое значение для сохранения качества и продолжительности жизни пациентов. Мы уверены, что совместный проект позволит не только улучшить медицинскую помощь, но и сделать инновационные препараты доступнее для всех, кто в них нуждается».

