Сийярто оценил возможность потери Трампом интереса к Украине из-за Израиля и Ирана

Сийярто: Трамп не потеряет интерес к Украине из-за конфликта Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп не потеряет интерес к мирному урегулированию на Украине из-за конфликта Израиля и Ирана. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, нет, нет. Мы знаем его как очень целеустремленного человека, очень решительного в отношении мира. Я почти уверен, что он не отступит», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, если это и случится, то будет очень плохой новостью, поскольку Трамп является лучшей надеждой на мир.

Министр выразил надежду на то, что Трамп не отступит от своих обязательств. Он также заверил, что высокопоставленные американские чиновники в разговоре с ним также подтвердили приверженность США к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Сийярто заявил, что занимает должность главы МИД Венгрии уже 11 лет и является вторым самым долго пребывающим министром иностранных дел на своей должности после Сергея Лаврова. После он пошутил, что не будет озвучивать свой возраст при дамах, присутствующих в зале на ПМЭФ.