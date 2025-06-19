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03:50, 19 июня 2025Силовые структуры

Тестя Павла Прилучного обвинили в организации азартных игр

Тестя Прилучного Брутяна заочно обвинили в незаконной организации азартных игр
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Тестю актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну заочно предъявили обвинение в незаконной организации азартных игр. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Аршаку Робертовичу Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр», — говорится в сообщении.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В марте прошлого года тестя Павла Прилучного задержали по делу об организации нелегального казино. В подпольное учреждение силовики пришли накануне ночью. Там они обнаружили восемь игровых автоматов и задержали троих организаторов незаконного бизнеса. Среди них оказался 57-летний Аршак Брутян.

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