Тестя Павла Прилучного обвинили в организации азартных игр

Тестя Прилучного Брутяна заочно обвинили в незаконной организации азартных игр

Тестю актера Павла Прилучного Аршаку Брутяну заочно предъявили обвинение в незаконной организации азартных игр. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Аршаку Робертовичу Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр», — говорится в сообщении.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В марте прошлого года тестя Павла Прилучного задержали по делу об организации нелегального казино. В подпольное учреждение силовики пришли накануне ночью. Там они обнаружили восемь игровых автоматов и задержали троих организаторов незаконного бизнеса. Среди них оказался 57-летний Аршак Брутян.

