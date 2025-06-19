Правоохранительные органы выяснили местонахождение скрывающегося тестя актера Прилучного

РИА Новости: Правоохранители узнали местонахождение тестя актера Прилучного

Начало событий в новости Тестя Павла Прилучного обвинили в организации азартных игр

Правоохранительные органы выяснили местонахождение скрывшегося от следствия Аршака Брутяна, тестя актера Павла Прилучного. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина, объявленный в международный розыск по обвинению в организации подпольного казино в Москве, находится в стране, которую силовики пока не называют, но уже готовят материалы по запросу на его экстрадицию.

Судом выдана санкция на заочный арест Брутяна, ему предъявлено обвинение в незаконной организации азартных игр.

Аршака Брутяна, отца Зепюр Прилучной-Брутян, в марте 2024 года задержали за организацию подпольного казино в Москве, куда силовики пришли накануне ночью. Там они обнаружили восемь игровых автоматов.

