Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:25, 19 июня 2025Мир

Трамп захотел убедиться в необходимости атаки на Иран

Axios: Трамп хочет убедиться в необходимости атаки на Иран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп хочет убедиться в необходимости атаки на Иран, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

По словам советников главы Белого дома, Трампа беспокоит один ключевой вопрос: если США присоединятся к ударам Израиля и сбросят свои мощные противобункерные ракеты, уничтожат ли они на самом деле самый укрепленный ядерный объект Ирана.

«Мы будем готовы нанести удар по Ирану. Мы пока не убеждены, что наше участие необходимо. Я думаю, что президент просто пока не убежден, что мы нужны», — заявил представитель Соединенных Штатов.

Если Трамп примет решение вступить в противостояние с Ираном, он хочет быть уверен в том, что американские средства поражения смогут уничтожить объект по обогащению урана в Фордо. Израильские чиновники опасаются, что если этот объект устоит, то сохранится вся иранская ядерная программа, отмечается в публикации.

Ранее Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, указав, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры с Киевом, встреча с Зеленским и позиция Трампа: о чем говорил Путин на встрече с руководителями мировых информагентств

    В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа -

    Граждане королевства Марокко попытались незаконно пересечь госграницу России

    Проститутки рассказали о своих первых клиентах

    В Севастополе приостановил работу морской транспорт

    В Германии раскрыли ежедневные темпы продвижения России на Украине

    Полковник назвал выводы первых дней обострения конфликта Ирана и Израиля

    Врач развеял миф о мытье мяса перед готовкой

    Российские бойцы описали свои траты в зоне СВО

    Кендалл Дженнер показала тело в микробикини крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости