Трамп захотел убедиться в необходимости атаки на Иран

Axios: Трамп хочет убедиться в необходимости атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп хочет убедиться в необходимости атаки на Иран, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

По словам советников главы Белого дома, Трампа беспокоит один ключевой вопрос: если США присоединятся к ударам Израиля и сбросят свои мощные противобункерные ракеты, уничтожат ли они на самом деле самый укрепленный ядерный объект Ирана.

«Мы будем готовы нанести удар по Ирану. Мы пока не убеждены, что наше участие необходимо. Я думаю, что президент просто пока не убежден, что мы нужны», — заявил представитель Соединенных Штатов.

Если Трамп примет решение вступить в противостояние с Ираном, он хочет быть уверен в том, что американские средства поражения смогут уничтожить объект по обогащению урана в Фордо. Израильские чиновники опасаются, что если этот объект устоит, то сохранится вся иранская ядерная программа, отмечается в публикации.

Ранее Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, указав, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

