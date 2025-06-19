Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:50, 19 июня 2025Бывший СССР

Украину призвали бить по нефтяным объектам России

Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис призвал бить по нефтяным объектам России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Украину бить по российским нефтяным объектам. Об этом он написал в социальной сети X.

Один из пользователей соцсети разместил карту, на которой отмечены самые крупные нефтяные объекты Ирана. Он написал, что атаки Израиля направлены на уменьшение добычи топлива, которое дает Ирану твердую валюту.

«Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель», — призвал экс-глава МИД Литвы.

Ранее Ландсбергис нашел дешевый способ обеспечить безопасность Украины. «Если мы хотим мира в Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа гарантировать безопасность, чем пятая статья НАТО», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС захотел выжать больше прибыли из замороженных российских активов

    Россиянам запретили банкротиться после роскошной жизни взаймы

    «Роскосмос» подтвердил срок эксплуатации МКС

    В уральском регионе России объявили опасность БПЛА

    Россиянам посоветовали копить деньги на вкладах для ипотеки

    Два российских аэропорта временно приостановили работу

    Слишком красивую модель выгнали из приложений для знакомств

    Телезвезда отключилась на съемках

    Военблогер рассказал об осыпающемся фронте ВСУ на одном из направлений

    Спецназ Росгвардии показал видео уничтожения американского бронеавтомобиля с бойцами ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости