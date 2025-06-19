Украину призвали бить по нефтяным объектам России

Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис призвал бить по нефтяным объектам России

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Украину бить по российским нефтяным объектам. Об этом он написал в социальной сети X.

Один из пользователей соцсети разместил карту, на которой отмечены самые крупные нефтяные объекты Ирана. Он написал, что атаки Израиля направлены на уменьшение добычи топлива, которое дает Ирану твердую валюту.

«Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель», — призвал экс-глава МИД Литвы.

Ранее Ландсбергис нашел дешевый способ обеспечить безопасность Украины. «Если мы хотим мира в Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа гарантировать безопасность, чем пятая статья НАТО», — отметил он.