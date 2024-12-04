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13:02, 4 декабря 2024Бывший СССР

В Литве нашли дешевый способ обеспечить безопасность Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис: членство в НАТО — дешевый способ обезопасить Киев
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Hanna Johre / NTB / Reuters

Самый дешевый для Европы способ обеспечить безопасность Украины — предложить Киеву членство в НАТО. Легкое решение для Запада нашел глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает издание «РБК-Украина».

«Если мы хотим мира в Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа гарантировать безопасность, чем пятая статья НАТО», — заявил дипломат.

Ландсбергис также выразил уверенность, что исход конфликта Киева с Москвой должен быть решен на поле боя.

Ранее в Эстонии допустили членство Украины в НАТО без потерянных территорий. При этом для членства страны в альянсе Киеву нужно завершить конфликт.

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