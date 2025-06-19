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06:48, 19 июня 2025Экономика

В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа

Политик Нимайер: Экономика ФРГ разрушится из-за отказа от российского газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что ФРГ грозят неприятные последствия из-за отказа от российского газа. Его слова приводит РИА Новости.

Политик раскрыл последствия отказа от российского газа и подчеркнул, что экономика Германии в таком случае разрушится.

«Мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре или США. Они останутся без поставок газа, или он будет слишком дорогим, и тогда компании просто закроются», — предупредил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал иррациональным отказ Германии от российского газа. По словам Путина, экономика страны «балансирует на грани рецессии». «Я до сих пор этого не могу понять, почему Федеративная республика отказалась от использования российских энергоносителей», — подчеркнул он.

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