В Госдуме раскритиковали наживающихся на солдатах продавцов в зоне СВО

Депутат Колесник раскритиковал наживающихся на солдатах продавцов в зоне СВО

Повышать цены на товары для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) безнравственно, но если заработать на солдатах пытаются государственные или волонтерские организации, то такими случаями должны заниматься силовые структуры, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«То, что форму где-то пытаются там продать. Если в официальных структурах или, не дай бог, снабженцы этим занимаются, то этим должна ФСБ заниматься, она это очень успешно делает, и военный следственный комитет. Я знаю, что такие есть вещи, уже многие поплатились очень жестоко», — сказал Колесник, подчеркнув, что такие случаи надо пресекать.

Говоря о гражданах, которые повышают цены на свои товары в зоне СВО, он пояснил, что такие люди думают, что таким образом получают надбавку за работу в этой зоне.

«Брать с солдат не то что некорректно, это просто безнравственно», — подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что людям сложно в этом случае что-то запретить.

«Раньше это называлось спекулянты. Ну ладно там бизнес делаешь, коммерсанты где-то купили подешевле, продали подороже, но если это из государственных или волонтерских организаций происходит, где люди свои последние копейки скидывают (…) Эти люди должны отвечать по всей строгости», — резюмировал Колесник.

Ранее «Ленте.ру» участники СВО рассказали о намеренно завышенных ценах для российских солдат у продавцов продуктов питания и обмундирования в зоне СВО. По словам одного из военнослужащих, нередко местные жители, торгующие на рынках и в мелких магазинах в зоне СВО, вовсе не выставляют ценники и называют разные цены покупателям в гражданской одежде и в военной форме.

Другой участник СВО рассказал о завышенных ценах на военную форму, которая в экстремальных условиях быстро изнашивается. Так в зоне СВО в передвижной лавке она стоит 10 тысяч рублей, в то время как в остальной России — 4500 рублей.