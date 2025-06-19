Стало известно о завышающих цены для солдат продавцах в зоне СВО

Боец с позывным Камчатка заявил о намеренном завышении цен для солдат в зоне СВО

Продавцы продуктов питания и обмундирования в зоне специальной военной операции (СВО) намеренно завышают цены для российских солдатах, которые вынуждены покупать у них товары первой необходимости. Об этом «Ленте.ру» стало известно из рассказов участников боевых действий.

По словам военнослужащего с позывным Камчатка, нередко местные жители, торгующие на рынках и в мелких магазинах в зоне СВО, вовсе не выставляют ценники и называют разные цены покупателям в гражданской одежде и в военной форме.

Бывает такое, что если подходишь в обычной одежде, то килограмм помидоров стоит 100 рублей, а если в военной, то цены подскакивают уже до 300-350 рублей. Это не везде, в основном у частников боец с позывным Камчатка

Боец считает, что такое поведение связано не с неприязнью, а с желанием заработать на военных.

Как отметил военнослужащий с позывным Каспер, цены в зоне СВО завышают даже на военную форму, которая в экстремальных условиях быстро изнашивается и приходит в негодность. «Здесь ездят передвижные лавки с военной формой. Она стоит 10 тысяч рублей, в то время как в России 4500 рублей. Экипировка в два раза дороже, чем в любом другом городе», — рассказал Каспер.

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В свою очередь, боец с позывным Бист добавил, что зона СВО — подходящее место для неумелых бизнесменов, которые не могут зарабатывать иначе. «Цены накручивают на 50 процентов. Если ты плохой бизнесмен у себя дома, то можешь приехать сюда и начать хорошо зарабатывать», — предположил он.

Ранее сообщалось, что боец СВО остался без денег в прифронтовой зоне из-за заблокировавшего его карту банка.