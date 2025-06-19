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07:44, 19 июня 2025Россия

В Крыму оценили отказ Зеленского признавать полуостров российским

Депутат Константинов: Зеленский отказом признать статус Крыма попал в тупик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Украинский лидер Владимир Зеленский отказом признать российский статус Крыма загнал себя в тупик, оценил в беседе с РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«После всего сказанного, теперь взять и признать для него все равно что застрелиться. Зеленский и его команда — люди без берегов, этим они очень опасны», — отметил Константинов, добавив, что их ничего не связывает с этой страной.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. 96,77 процента крымчан высказались в пользу присоединения региона к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией.

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