В Крыму оценили отказ Зеленского признавать полуостров российским

Депутат Константинов: Зеленский отказом признать статус Крыма попал в тупик

Украинский лидер Владимир Зеленский отказом признать российский статус Крыма загнал себя в тупик, оценил в беседе с РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«После всего сказанного, теперь взять и признать для него все равно что застрелиться. Зеленский и его команда — люди без берегов, этим они очень опасны», — отметил Константинов, добавив, что их ничего не связывает с этой страной.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. 96,77 процента крымчан высказались в пользу присоединения региона к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией.