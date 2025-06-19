В России допустили примирение с Европой благодаря Франции

Глава РФПИ Дмитриев назвал Францию возможным мостом между Россией и Европой

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что французские компании контактируют с Москвой. Поэтому есть шанс, что Париж поможет примирению Европы и России, сообщает РБК.

Дмитриев назвал Францию возможным мостом между Россией и Европой и подчеркнул, что Париж может сыграть важную роль в этом процессе.

«Кстати, многие французские компании сейчас выходят на контакт — мы помогаем целому ряду французских бизнесов в России. Поэтому мы надеемся, что этот французский мост, существующий в том числе для французских компаний, станет конструктивной силой», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил кризис между Москвой и Европой. По его мнению, разлад начался не из-за присоединения Крыма, а из-за европейской поддержки госпереворота на Украине.