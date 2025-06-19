В США испугались Ирана

Опрос Fox News: Большинство американцев считают Иран реальной угрозой

Большинство американцев считают, что Иран представляет реальную угрозу США. Об этом свидетельсствуют данные опроса телеканала Fox News.

«73 процента зарегистрированных избирателей считают, что Иран — это реальная угроза для Америки, и это число на 13 процентных пунктов больше, чем шесть лет назад, когда этот вопрос задавался в последний раз», — отмечается в материале.

Кроме того, телеканал приводит слова социолога Дарона Шоу, который указал на то, что опрос проводился в момент, когда повсюду были кадры падающих иранских ракет на Тель-Авив. Он отметил, что в данном случае этот фактор, несомненно, повлиял на мнение опрошенных. При этом респонденты разделились в вопросе правильности атаки Израиля по ядерным объектам Ирана.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовят инфраструктуру к вступлению в прямой конфликт с Ираном. Отмечается, что ожидание удара в течение нескольких дней дает Тегерану дополнительное время, чтобы продемонстрировать американскому лидеру Дональду Трампу, что они готовы отказаться от планов по обогащению урана, чтобы предотвратить атаку Вашингтона.