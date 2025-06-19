В США признали неспособность Израиля уничтожить ядерный объект Ирана

TNI: Мощные бомбы GBU-28 ВВС Израиля не смогут уничтожить ядерный объект Ирана

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля не смогут уничтожить подземный ядерный объект Ирана в районе города Фордо бомбами GBU-28, которые считаются одними из самых мощных в своем классе. Неспособность поразить объект бомбами, которые использует Израиль, признало американское издание The National Interest (TNI).

Американскую бомбу весом 2,3 тонны приняли на вооружение в 1991 году. ВВС США использовали GBU-28 для поражения подземных объектов в ходе вторжения в Ирак. Бомба наводится на цель по лучу лазера. Взрыватель GBU-28 срабатывает с задержкой, поэтому взрыв происходит на глубине. Боеприпас может пробить 5 метров бетона или 50 метров грунта.

«Хотя GBU-28 является одним из самых мощных видов оружия Израиля и одним из лучших средств для уничтожения бункеров в Америке, эта система просто не может проникнуть на глубину объекта в Фордо», — говорится в материале.

Автор допустил, что из-за недостаточных возможностей ВВС Израиля Вашингтон рассматривает прямое вмешательство. В частности, США могут применить бомбы GBU-57, которые пробивают до 19 метров армированного бетона.

Ранее в июне старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин рассказал, что ядерные объекты Ирана, которые находятся глубоко под землей, можно уничтожить только американскими противобункерными авиабомбами GBU-57.