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20:14, 19 июня 2025Из жизни

В Техасе после дождей активизировались ядовитые черви-молоты

Похожие на змей ядовитые черви-молоты активизировались в Техасе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: sabeerhamzah / Shutterstock / Fotodom

В США, штат Техас, после сильных дождей резко увеличилась популяция ядовитых червей-молотов. Об этом сообщает El Paso Times.

Инвазивные плоские черви-молоты, или, как их еще называют, молотоголовые черви, похожи на змей и могут вырастать до 40 сантиметров в длину. Институт инвазивных видов Техаса предупреждает, что черви-молоты обладают способностью выделять токсин, напоминающий яд рыбы фугу. Обычно они делают это в том случае, если чувствуют угрозу. Прикосновение к червю-молоту может вызвать раздражение на коже. Если червя нужно перенести или убрать, лучше использовать перчатки, палку или бумагу.

Хотя для человека и домашних животных эти существа не смертельно опасны, они наносят серьезный ущерб экосистеме. Специалисты предупреждают, что уничтожать червей нужно особым способом — помещая в пакет с солью или уксусом, так как при разрезании они способны оживать.

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Этот вид не является аборигенным для Техаса, он был завезен в США из Юго-Восточной Азии в начале ХХ века. Черви-молоты хорошо чувствуют себя в жарком и влажном климате. Они уже несколько десятилетий живут в Техасе, но в последнее время их ареал расширился.

Ранее сообщалось, что новозеландский город Веллингтон страдает из-за нашествия многоножек. Один из жителей пригорода утверждает, что за неделю собрал во дворе пять мешков многоножек.

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