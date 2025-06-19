Военкор рассказал о наступлении российских войск на одном из направлений

Военкор Котенок рассказал о наступлении войск РФ на константиновском направлении

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации развивают наступление на константиновском направлении. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск "Юг" продолжают наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища. Западнее водохранилища наши штурмовые подразделения выбивают противника в Яблоновке... Севернее Романовки наши подразделения продвигаются к Катериновке», — написал военкор.

Он добавил, что российские войска 18 июня прорвались в северную часть села Александро-Калиново, а также отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с участием колумбийским наемником в районе Дылеевки.

Помимо этого, военкор отметил, что в районе балки Каменоватая четвертая отдельная гвардейская мотострелковая бригада заняла несколько опорных пунктов противника.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России продвинулись вперед и стоят в двух километрах от Кутьковки в Харьковской области.