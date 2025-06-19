Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:51, 19 июня 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о наступлении российских войск на одном из направлений

Военкор Котенок рассказал о наступлении войск РФ на константиновском направлении
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации развивают наступление на константиновском направлении. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск "Юг" продолжают наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища. Западнее водохранилища наши штурмовые подразделения выбивают противника в Яблоновке... Севернее Романовки наши подразделения продвигаются к Катериновке», — написал военкор.

Он добавил, что российские войска 18 июня прорвались в северную часть села Александро-Калиново, а также отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с участием колумбийским наемником в районе Дылеевки.

Помимо этого, военкор отметил, что в районе балки Каменоватая четвертая отдельная гвардейская мотострелковая бригада заняла несколько опорных пунктов противника.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России продвинулись вперед и стоят в двух километрах от Кутьковки в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил ракетой по зданию Тель-Авивской фондовой биржи

    Цены на один продукт питания резко упали

    В Германии раскритиковали главу ЕК из-за слов о России

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В российском городе рабочие два часа не могли попасть на завод по одной причине

    60-летняя Элизабет Херли опубликовала фото топлес

    В Кремле объяснили позднее время начала встречи Путина со СМИ

    Украина продолжила попытки нанести удары по России

    В России рассказали о превосходстве над США в самолетостроении

    Популярная юмористка получила комплимент от Николая Цискаридзе и не поверила в это

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости