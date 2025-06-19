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07:35, 19 июня 2025Бывший СССР

Марочко заявил о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России стоят в двух километрах от Кутьковки в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись вперед и стоят в двух километрах от Кутьковки в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после освобождения населенного пункта Долгенькое российские войска продвинулись на юго-запад. «Сократив тем самым до двух километров расстояние до населенного пункта Кутьковка», — подчеркнул эксперт.

Он указал, что северо-западнее Двуречной и северо-восточнее Западного российские бойцы заняли новые позиции в лесистой местности. Небольшое продвижение на север есть в Дорошовке, добавил он.

Ранее ВС РФ заняли новые позиции у села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР).

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