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17:08, 19 июня 2025Ценности

Врач назвала лучшие трусы для женщин

Врач Росс назвала хлопковые трусы лучшими для женщин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Senchilin / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Карли Росс назвала лучшие трусы для здоровья женских гениталий. Интервью с ней публикует New York Post (NYP).

Врач призвала читателей носить базовые трусы из хлопка. «Ищите нижнее белье, которое не содержит в составе красителей и синтетических отдушек. Нижнее белье из хлопка помогает поддерживать сбалансированный уровень влажности», — пояснила она.

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Что касается выбора фасона, Росс рекомендует выбирать более закрытые модели. «Трусы-шорты или даже фасоны с высокой талией, как правило, обеспечивают максимальный комфорт и покрытие без чрезмерного трения», — подытожила медик и добавила, что белье не должно быть слишком тесным или задерживать влагу.

В январе врачи раскрыли оптимальную частоту смены трусов.

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