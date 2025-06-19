Врач назвала лучшие трусы для женщин

Врач Росс назвала хлопковые трусы лучшими для женщин

Гинеколог Карли Росс назвала лучшие трусы для здоровья женских гениталий. Интервью с ней публикует New York Post (NYP).

Врач призвала читателей носить базовые трусы из хлопка. «Ищите нижнее белье, которое не содержит в составе красителей и синтетических отдушек. Нижнее белье из хлопка помогает поддерживать сбалансированный уровень влажности», — пояснила она.

Что касается выбора фасона, Росс рекомендует выбирать более закрытые модели. «Трусы-шорты или даже фасоны с высокой талией, как правило, обеспечивают максимальный комфорт и покрытие без чрезмерного трения», — подытожила медик и добавила, что белье не должно быть слишком тесным или задерживать влагу.

В январе врачи раскрыли оптимальную частоту смены трусов.