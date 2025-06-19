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14:57, 19 июня 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил обмен пленными

Зеленский: Украина получила военнопленных
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен военнопленными. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Наши люди возвращаются домой из русского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену с 2022 года», — написал он.

Зеленский также сообщил, что обменянные военные принимали участие в боях в Киевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской области, а также на территории Луганской народной республики. Он добавил, что власти Украины работают над дальнейшими обменами.

Ранее Минобороны России заявило о новом обмене военнопленными с Украиной. В ведомстве не уточнили, сколько конкретно военнослужащих Киев передал России.

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