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09:07, 20 июня 2025Мир

Администрация Трампа усилила наблюдение за агентами Ирана в США

CBS News: Трамп усилил наблюдение за агентами Ирана в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа усилила наблюдение за возможными агентами террористических ячеек в США, поддерживаемых Ираном. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на многочисленные источники.

«В то время как президент Трамп обдумывает возможные удары США по иранским ядерным объектам, сотрудники правоохранительных органов усилили наблюдение за поддерживаемыми Ираном агентами в Соединенных Штатах», — говорится в материале.

По словам официальных лиц США, с начала конфликта между Ираном и Израилем директор ФБР Каш Патель активизировал усилия по отслеживанию возможных внутренних ячеек, связанных с «Хезболлой» — признанной США иностранной террористической организацией, поддерживаемой Ираном.

Ранее стало известно, что заявление Трампа о том, что ему потребуется две недели на принятие решения по вступлению в конфликт с Ираном, может быть хитрой уловкой. Уточняется, что она может быть направленной на усыпление бдительности Тегерана.

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