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23:14, 19 июня 2025Россия

Двое россиян пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль

Гладков: двое человек пострадали при атаке дрона ВСУ на «Газель» в селе Отрадное
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Двое мирных жителей пострадали во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Отрадное Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил он, под удар попал автомобиль марки «Газель». Пострадавшие получили баротравмы, а также ожоги головы и шеи. Попутным транспортом жители были доставлены в Октябрьскую районную больницу.

Врачи оказали пациентам всю необходимую помощь. Гладков добавил, что с целью дальнейшего лечения пострадавших направят в областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что во время массированной атаки ВСУ на российский регион пострадал мирный житель. Врачи диагностировали ему минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

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