Двое россиян пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль

Гладков: двое человек пострадали при атаке дрона ВСУ на «Газель» в селе Отрадное

Двое мирных жителей пострадали во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Отрадное Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил он, под удар попал автомобиль марки «Газель». Пострадавшие получили баротравмы, а также ожоги головы и шеи. Попутным транспортом жители были доставлены в Октябрьскую районную больницу.

Врачи оказали пациентам всю необходимую помощь. Гладков добавил, что с целью дальнейшего лечения пострадавших направят в областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что во время массированной атаки ВСУ на российский регион пострадал мирный житель. Врачи диагностировали ему минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.