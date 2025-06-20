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13:07, 20 июня 2025Силовые структуры

Генпрокурор назвал нафталином излишние проверки российского бизнеса

Краснов: Оставьте бизнес в покое, его проверки нужны только самим проверяющим
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПМЭФ 2025

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Российский бизнес перегружен проверками, которые нужны лишь самим проверяющим. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на заседании сессии ПМЭФ-2025 «Российская экономика — новое качество роста», передает корреспондент «Ленты.ру».

Так, проверка в Россельхознадзоре выявила, что критерии риска не пересматривались с 2021 года, несмотря на все существующие для этого основания, что привело к излишней контрольной нагрузке на фермеров и сельхозпредприятий.

Аналогичная картина, по словам Краснова, выявлена и в Роспотребнадзоре. По этим и похожим причинам прокуратура отклоняет две трети контрольных мероприятий, в основном из-за недостатков при их планировании. «И вот на основе этого, прошу прощения, нафталина, бизнес зачастую нагружается проверками, которые не нужны никому, кроме самих проверяющих», — подчеркнул Краснов. Он призвал оставить в покое предпринимателей.

Число плановых контрольно-надзорных мероприятий сокращается уже шестой год подряд, подчеркнул генпрокурор.

Он назвал малый и средний бизнес, а также индивидуальных предпринимателей локомотивом движения российской экономики

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