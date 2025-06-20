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16:44, 20 июня 2025Ценности

Мария Погребняк напугала фанатов искалеченными ногами

Екатерина Ештокина

Кадр: @mariapoga_

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария напугала фанатов своим внешним видом. Соответствующее видео и комментарии она опубликовала в своем Telegram-канале, насчитывающем 97 тысяч подписчиков.

В размещенном ролике знаменитость продемонстрировала искалеченные в области коленей ноги. «Смотрите, какие гематомы на ногах», — посетовала она. При этом звезда уточнила, что накануне не ночевала дома. «Сегодняшнюю ночь я никогда не забуду! Позже расскажу, что произошло», — заявила инфлюэнсерша.

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Поклонников взволновали опубликованные кадры, о чем они написали в комментариях под постом. «Что случилось????», «Борщевик», «Сорвало трубы, что ли? Как кипятком», «Может, авария», — предположили они.

В мае Мария Погребняк посоветовала есть из голубого блюдца для похудения. Так, знаменитость призвала отказаться от больших тарелок и питаться из блюдца упомянутого цвета, поскольку он уменьшает аппетит.

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