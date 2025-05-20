Мария Погребняк посоветовала есть с голубого блюдца для похудения

Блогерша Мария Погребняк посоветовала есть с голубого блюдца для похудения

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария раскрыла секреты похудения. Соответствующей информацией она поделилась в своем Telegram-канале.

Так, знаменитость посоветовала отказаться от больших тарелок и питаться с голубого блюдца, поскольку данный цвет уменьшает аппетит. «Красный и оранжевый будоражат аппетит (вспомните фастфуд-логотипы!), а холодные оттенки, напротив, успокаивают», — пояснила она.

Кроме того, звезда порекомендовала накладывать маленькие порции. При этом она подчеркнула, что важно разрешать себе есть все, но в умеренных количествах. «Обманите мозг — он любит много. Наш мозг — большой обманщик. Если тарелка полная, он думает: "Вау, я наелся!", даже если это три ложки риса на блюдце», — уточнила блогерша.

В заключение Погребняк отметила, что не стоит начинать с резких изменений в привычках. «Не пытайтесь сразу сократить порции вдвое. Начните с замены посуды. Поставьте голубое блюдце, положите любимую еду — и ешьте медленно, смакуя каждый кусочек», — подытожила она.

В марте Мария Погребняк ответила на комментарии о худобе фразой «мужу нравится». 36-летняя блогерша заявила, что замечания о ее фигуре воспринимает как комплимент.