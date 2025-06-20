Массажист с фальшивым дипломом развратил двух маленьких россиянок на приеме

В Петербурге развративший 2 девочек на приеме массажист получил 7 лет колонии

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд приговорил массажиста Виктора Назарчука к семи годам лишения свободы за развращение двух маленьких девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 135 УК РФ («Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в любых учреждениях или организациях, а также заниматься определенной деятельностью в любых юридических лицах, связанных с обучением несовершеннолетних и иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними, сроком на 19 лет.

Как установил суд, мужчина работал массажистом по поддельным дипломам медика. Во время массажа он совершал развратные действия без применения насилия в отношении двух девочек, не достигших 14 лет.

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