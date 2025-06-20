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00:11, 20 июня 2025Силовые структуры

Мошенники похитили российскую студентку и пригрозили увечьями ее семье

Мошенники похитили студентку из Нижегородской области и угрожают ей рабством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Мошенники похитили студентку из Нижегородской области Варвару Панину и угрожают увечьями и сексуальным рабством. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Последний раз 21-летнюю выпускницу филологического факультета видели утром 9 июня. В тот же день она попала на камеры в столичном аэропорту Шереметьево, после чего ее след потерялся. Спустя два дня ее родным начали приходить сообщения с обнаженными фото и требованием выкупа в два миллиона рублей, в случае отказа ей угрожают отрезать конечности.

Издание Baza выяснило, что близким Паниной разослали видео, где заплаканная студентка умоляет отправить похитителям деньги. Журналисты предположили, что девушка стала жертвой аферистов и скрывается от семьи — ее могли запугать уголовным делом на родных. Также стало известно, что она в последнее время активно занимала деньги у родственников и оформляла микрокредиты.

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