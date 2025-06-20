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16:41, 20 июня 2025Экономика

Москвичам назвали дату возвращения тепла

Синоптик Вильфанд: Теплая погода вернется в Москву 23 июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Мосĸва»

Теплая погода вернется в Москву не раньше понедельника, 23 июня. Дату повышения температуры воздуха в столице назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

При этом синоптик отметил, что столбики термометров не покажут больше плюс 20 градусов. «Но это все равно ниже нормы на три-четыре градуса. Наиболее теплым прогнозируется вторник, днем температура превысит 20 градусов», — уточнил Вильфанд.

Резкого повышения температур жителям столицы пока ждать не стоит, добавил метеоролог. Прохладная погода на этой неделе была связана с приходом северного воздуха. Помимо этого, перенос воздушных масс проходил в тылу циклона.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что воскресенье, 22 июня, станет рекордно холодным днем — температура воздуха не поднимется выше плюс 15 градусов.

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