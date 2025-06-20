Москвичам пообещали один из самых холодных дней

Синоптик Тишковец: 22 июня может стать рекордно холодным

В столичном регионе в воскресенье, 22 июня, ожидаются обложные дожди, а температура воздуха не поднимется выше плюс 15 градусов. Об этом в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Последний раз так холодно в этот день было в 1983 году, заявил синоптик. Западный циклон принесет обложные дожди, столбики термометров не поднимутся выше плюс 13-15 градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лето в традиционном понимании не вернется в Москву в ближайшие дни. В настоящее время воздушные массы поступают в Москву с севера, поэтому максимальная температура в городе будет доходить до плюс 16-18 градусов, в области — до плюс 13.