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17:02, 20 июня 2025Экономика

Москвичам посоветовали не ждать жары

Синоптик Позднякова: В Москве не будет температуры выше плюс 25 градусов
Мария Черкасова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Мосĸва»

До конца июня москвичам не стоит ждать температуры выше плюс 25 градусов Цельсия, сообщила Telegram-каналу «Осторожно, Москва» главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

Жаркая погода, похожая на ту, что была в мае, наступит лишь к началу июля, добавила синоптик. «А так, до конца этого месяца, температура будет ниже климатической нормы на пару градусов», — сказала она.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе в воскресенье, 22 июня, ожидаются обложные дожди, а температура воздуха не поднимется выше плюс 15 градусов. Этот день может стать таким же холодным, как в 1983 году.

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