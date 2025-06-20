На ПМЭФ наградили победителей «Инносоциума»

На ПМЭФ наградили победителей конкурса социальных проектов «Инносоциум»

На полях ПМЭФ состоялось награждение победителей VII Всероссийского студенческого конкурса социальных проектов «Инносоциум». В церемонии награждения участвовали заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, председатель совета Фонда Инносоциум Елена Маринина, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова и другие.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова обратилась к самим студентам.

«Вас награждают на питерском международном экономическом форуме, на форум, который попасть не могут. Это мечта для многих оказаться здесь. А вы благодаря своим действиям, благодаря желанию участвовать в какой-то, сделать чуть больше, чем просто учиться в университете в рамках образовательной программы, получили такую возможность. И я хочу, конечно, поблагодарить вас, ваших наставников, ваши университеты, которые вам создали возможность, ваших родителей, которые сделали вас такими, что вы не боитесь пробовать. И, конечно, хочу сказать, огромные слова благодарности всем партнерам, которые создают такие конкурсы и помогают нам создавать для студентов такие возмож, Потому что это точно вот то, что запомнится на всю жизнь, и пусть это станет для вас таким стартом во взрослую жизнь, где вы будете уже понимать, что вы именно те, кто создает и развивает нашу большую большую страну», — отметила она.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подчеркнул, что качество проектов растет, количество проектов тоже.

«Здорово, что вы и цените российскую культуру, российскую историю. Вы работаете над своими проектами достаточно серьезно. Я думаю, что не только победители и те, кто сегодня здесь присутствуют, получили или получат определенные там награды, импульсы, настроение, каждый, кто Работал над своим проектом, создал для себя определенный уровень достижения. Он, во всяком случае, оформил свои мысли, смог сделать заявку на конкурс. Смело в нем участвовал, возможно. Не победил, но, как говорят, главное ведь не в том, чтобы 9 раз упасть, а в том, чтобы 10 раз подняться. Поэтому, участвуя в этих конкурсах, вы, во первых, свои навыки работы с конкурсными комиссиями, с различными конкурентными задачами повышаете. А в жизни это будет встречаться все чаще и чаще. Вы таким образом создаете для себя уже сегодня серьезный участок жизни, где вы, может быть, немножко тренируетесь, но вы точно успешно, как ракеты, взлетите в будущем. И создадите нашу прекрасную страну», — сказал он.

Награды получили восемь победителей. Они получили гранты и сертификаты на запись подкастов.