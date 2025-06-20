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01:00, 20 июня 2025Россия

Над российским городом раздались взрывы

Shot: Над Воронежем прогремело минимум пять взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Над Воронежем прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, в ночь на пятницу, 20 июня, в городе прозвучали сирены воздушной тревоги, а затем раздались громкие звуки. Также были видны яркие вспышки. Как уточняют очевидцы, всего было слышно минимум пять взрывов.

Предварительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать беспилотниками местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Левобережном районе, пишет канал. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее сильные взрывы произошли в Тамбове и Котовске. Очевидцы сообщали об активной работе сил противовоздушной обороны (ПВО).

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