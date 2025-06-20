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19:38, 20 июня 2025Силовые структуры

Наказавшая первоклассника связыванием российская учительница ответит перед судом

В Приморье перед судом предстанет учительница, связавшая школьника скотчем
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Приморском крае перед судом предстанет учитель начальных классов школы №5 поселка Тавричанка по делу о жестоком обращении с первоклассником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2023 года женщина, будучи классным руководителем, наказала ребенка за нарушение дисциплины, связав ему руки скотчем. После возбуждения уголовного дела она также публично оскорбила следователя.

Учительнице вменяются статьи 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») и 319 («Публичное оскорбление представителя власти») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали пенсионера за многолетнее насилие над малолетней девочкой.

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