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18:57, 20 июня 2025Силовые структуры

Пенсионера задержали за многолетнее насилие над дошкольницей в российском регионе

В Петербурге задержали пенсионера за многолетнее насилие над малолетней девочкой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 61-летнего жителя за изнасилования малолетней девочкой на протяжении четырех лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным источника, 23 мая в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что мужчина с 2014 по 2018 год неоднократно насиловал ее дочь. Когда девочка впервые подверглась насильственным действиям, ей было четыре года. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области мужчине дали 18 лет колонии за насилие над семилетней падчерицей.

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