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17:05, 20 июня 2025Моя страна

Полосатое семейство кабанов попало в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Семейство кабанов попало в объектив фотоловушки в заповеднике Приморского края
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Pommer Irina / Shutterstock / Fotodom

Семейство кабанов попало в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимки публикует дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

На камеру попали мама-кабаниха и выводок ее полосатых детенышей. «Мама-кабан всегда знает, куда идти, а малыши-полосатики послушно следуют за ней», — написали авторы публикации.

Отмечается, что у самки в среднем появляется на свет четыре-шесть поросят, и она заботливо оберегает их. Когда маленькие кабаны подрастают, их окрас становится такой же, как у матери.

Ранее на территории «Земли леопарда» гималайский медведь попытался украсть фотоловушку. Поведение «косолапого вандала» попало на видео.

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