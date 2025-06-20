Повреждение здания Microsoft иранской ракетой попало на видео

CNN: Появилось видео повреждения иранской ракетой здания Microsoft

Появилось видео последствий удара Ирана по городу Беэр-Шева, в ходе которого ракета упала у технопарка, находящегося рядом с региональным офисом корпорации Microsoft, на месте происшествия начался пожар. Об этом сообщает CNN.

На кадрах видно, как рядом со зданием поднимается густой дым. Израильские спасательные службы находятся на месте падения ракеты и обыскивают здания в поисках раненых.

Ранее стало известно, что иранский снаряд взорвался на парковке рядом с офисом Microsoft. Здание сильно повреждено, взрывной волной выбило все стекла, на месте попадания начался пожар. Пострадали минимум 18 человек. Предположительно, Иран целился в военную базу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Неватим, расположенную рядом с городом.